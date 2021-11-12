Мишустин: Страны СНГ получили от РФ более миллиона тест-систем для COVID-19

Страны СНГ получили от России безвозмездно более миллиона тест-систем для выявления коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на совете глав правительств организации.

"Российские вакцины поставляются во все государства Содружества, выполняются договоренности об открытии лицензионных производств на местных площадках", - подчеркнул он.

В конце мая страны подписали соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ и среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней.

"Россия уже выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу. Призываю партнеров завершить эту работу в ближайшее время. Надо действовать совместно, чтобы обезопасить людей от новых волн заболевания", - сказал Мишустин.