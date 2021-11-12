МО Беларуси: Польша и соседние государства хотят развязать конфликт

Власти Польши, а также других государств, которые являются соседями Беларуси и членами НАТО, стремятся развязать конфликт с участием всей Европы. Об этом сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Создается впечатление, что наши соседи на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу", - заявил министр, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава оборонного ведомства добавил, что ВС Беларуси готовы ответить на любые угрозы.