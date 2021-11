Найдена неизвестная песня битлов

Премьера неизданной песни Radhe Shaam музыкантов The Beatles состоялась в Лондоне в четверг. Спустя 53 года после того, как гитарист Джордж Харрисон и ударник Ринго Старр записали ее в перерывах между работой над битловским синглом Hey, Jude. Делали они это втайне от остальных: никто еще из ливерпульской четверки не ходил в самоволку, записываясь на стороне.

Но Харрисон, уже увлекшийся индийской музыкой и духовностью, решил рискнуть: в 1968 г. он познакомился с композитором Суреном Джоши и пришел к нему поговорить о восточной философии. А тот в благодарность написал для битла "рок-песню в индийском стиле". После чего уговорил он заглянуть в студию и Ринго Старра. И даже привез на запись свой любимый ситар, сыграть на котором в The Beatles ему пока позволили лишь однажды - в песне Norwegian Wood (This Bird Has Flown) альбома 1965 года Rubber Soul.

После чего Джордж развернулся во всю свою исполнительскую и аранжировочную мощь, косвенно подтвердив мысль фанатов о том, что Жору (так его называли поклонники в СССР) в The Beatles все-таки немного "зажимали", держа на вторых ролях, да и на диски помещали лишь одну-две его песни. И в треке Radhe Shaam Харрисон делал уже только то, что хотел.

В итоге эта песня, найденная теперь композитором Суреном Джоши на чердаке его дома в Бирмингеме, самая что ни на есть битловская. И хотя спеть Radhe Shaam пригласили индийского вокалиста Аашиша Хана, который всегда любил классику и фолк, никогда не слушая рок, песня получилась в традиции бит-музыки тех лет. Согревающие интонации, гитарный рифф и пространное соло Харрисона, оттеночный, точно просчитанный ритм барабанов Ринго Старра - эта песня могла бы вполне войти и в репертуар The Beatles. Но тогда, в 1968 году, ее потеряли. К тому же Джордж и Ринго плотно вернулись в студию Abbey Road, а композитор кино Джоши погрузился в работу над очередным саундтреком. Текущие дела так отвлекли, что проект было решено не продолжать. Жаль.

Зато теперь трек быстро отреставрировали - из-за карантина, на который ушли многие звезды в пору COVID-19, у звукорежиссеров нашлось свободное время. А Джоши рассказал, что Radhe Shaam, спетый на хинди, очень актуален и для нынешних времен: "В центре самой песни - концепция о том, что мы все - единое целое, и любые задачи выполнимы. Это как раз то, что мы все поняли во время нынешней пандемии".

Кстати

Все доходы от выпуска сингла Radhe Shaam пойдут как раз на благотворительные цели.