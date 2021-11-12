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12.11.2021 02:49
Рубрика: Культура

Найдена неизвестная песня битлов

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Премьера неизданной песни Radhe Shaam музыкантов The Beatles состоялась в Лондоне в четверг. Спустя 53 года после того, как гитарист Джордж Харрисон и ударник Ринго Старр записали ее в перерывах между работой над битловским синглом Hey, Jude. Делали они это втайне от остальных: никто еще из ливерпульской четверки не ходил в самоволку, записываясь на стороне.

Но Харрисон, уже увлекшийся индийской музыкой и духовностью, решил рискнуть: в 1968 г. он познакомился с композитором Суреном Джоши и пришел к нему поговорить о восточной философии. А тот в благодарность написал для битла "рок-песню в индийском стиле". После чего уговорил он заглянуть в студию и Ринго Старра. И даже привез на запись свой любимый ситар, сыграть на котором в The Beatles ему пока позволили лишь однажды - в песне Norwegian Wood (This Bird Has Flown) альбома 1965 года Rubber Soul.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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После чего Джордж развернулся во всю свою исполнительскую и аранжировочную мощь, косвенно подтвердив мысль фанатов о том, что Жору (так его называли поклонники в СССР) в The Beatles все-таки немного "зажимали", держа на вторых ролях, да и на диски помещали лишь одну-две его песни. И в треке Radhe Shaam Харрисон делал уже только то, что хотел.

В итоге эта песня, найденная теперь композитором Суреном Джоши на чердаке его дома в Бирмингеме, самая что ни на есть битловская. И хотя спеть Radhe Shaam пригласили индийского вокалиста Аашиша Хана, который всегда любил классику и фолк, никогда не слушая рок, песня получилась в традиции бит-музыки тех лет. Согревающие интонации, гитарный рифф и пространное соло Харрисона, оттеночный, точно просчитанный ритм барабанов Ринго Старра - эта песня могла бы вполне войти и в репертуар The Beatles. Но тогда, в 1968 году, ее потеряли. К тому же Джордж и Ринго плотно вернулись в студию Abbey Road, а композитор кино Джоши погрузился в работу над очередным саундтреком. Текущие дела так отвлекли, что проект было решено не продолжать. Жаль.

Зато теперь трек быстро отреставрировали - из-за карантина, на который ушли многие звезды в пору COVID-19, у звукорежиссеров нашлось свободное время. А Джоши рассказал, что Radhe Shaam, спетый на хинди, очень актуален и для нынешних времен: "В центре самой песни - концепция о том, что мы все - единое целое, и любые задачи выполнимы. Это как раз то, что мы все поняли во время нынешней пандемии".

Кстати

Все доходы от выпуска сингла Radhe Shaam пойдут как раз на благотворительные цели.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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