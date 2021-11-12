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12.11.2021 01:44
Рубрика: Экономика

Названы лауреаты премий среди экономистов

Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
11 ноября российские экономисты отметили профессиональный праздник. В этот день состоялось Всероссийское экономическое собрание, посвященное Дню экономиста и 30-летию Международного Союза экономистов.

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала "Дома экономиста" на Тверской - штаб-квартиры организаторов, Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов. Благодаря видеомостам к работе собрания подключились около 5 тысяч специалистов из 72 субъектов РФ и из-за рубежа. Среди них - ведущие ученые и эксперты, руководители Организации Объединенных Наций, представители комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций регионов, профильных ведомств, образовательного сообщества, общественные деятели.

Фото: istock
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Выступая с приветствием, заместитель Генерального секретаря ООН Татьяна Валовая поздравила Международный Союз экономистов с 30-летием, отметив, что за эти годы организация "приобрела динамику и весомое международное представительство".

"Международный Союз экономистов имеет Генеральный Консультативный статус ЭКОСОС ООН, активно взаимодействует с ООН. Многостороннее сотрудничество сегодня приобретает новый облик, становится более интегрировано и инклюзивно, поэтому для ООН очень важен диалог с такими авторитетными неправительственными организациями, как Союз", - отметила Татьяна Валовая.

На собрании экономисты подвели экспертные итоги года, сделали прогнозы на будущее. Так, тема собрания этого года: "Вызовы будущего: человек и общество - к устойчивому социально-экономическому развитию".

11 ноября российские экономисты отметили профессиональный праздник

"Сейчас велик риск отскочить от пандемического кризиса туда, откуда мы хотели отойти до пандемии, - к стагнационной модели экономики, - отметил президент ВЭО России, президент МСЭ Сергей Бодрунов. - Нам представляется, что новой России жизненно необходима экономическая политика, сконцентрированная на устранении вопиющих разрывов в уровне жизни, человекоориентированная экономика".

В День экономиста были названы имена лауреатов общественных премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", учрежденных Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

Экономистом года стал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Он был удостоен премии за вклад в разработку и внедрение в регионе системы дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

В число лауреатов премии "Экономическая книга года" вошли восемь изданий, четыре из них - в специальных номинациях. Среди победителей - монография "Формирование цифровой экономики в России", "Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской империи", учебник "Экономика устойчивого развития" и издание "Изобретения, изменившие мир".

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