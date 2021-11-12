Названы регионы, где семьям проще всего купить жилье

Около 80% квартир в новостройках подпадают под условия "Семейной ипотеки", сообщает Аналитический центр ДОМ.РФ. Большинство этих квартир имеют две комнаты и более, что особенно актуально для семей с детьми.

С помощью "Семейной ипотеки" можно купить 58% всех продаваемых квартир в Москве, 77% - в Санкт-Петербурге и 98% - в Московской области. В 17 регионах под лимиты "Семейной ипотеки" подпадают все выставленные на продажу строящиеся квартиры. В частности, в Ленинградской, Рязанской, Вологодской областях и Алтайском крае.

Около 60% всех доступных по программе квартир - с двумя комнатами и более.

Медианная площадь квартиры, подходящей под условия "Семейной ипотеки", составляет в целом по стране 44 кв. м. При этом в 20 регионах за эти деньги можно купить квартиру площадью 55 кв. м: к примеру, в Омской, Смоленской и Рязанской областях.

Расчеты производились на основе объявлений, размещенных на сайте ЦИАН. Максимально возможный кредит по программе - 12 млн рублей в столичных регионах, 6 млн в остальных. С учетом минимального первоначального взноса в 15% предельная стоимость жилья, которое можно купить в рамках "Семейной ипотеки", составляет 14,1 млн руб. для столичных регионов и 7,1 млн руб для других. По такой цене доступны 80% всех выставленных на продажу строящихся квартир.

Дополнительно снизить платежную нагрузку семьям позволяет материнский капитал (около 640 тысяч рублей на двоих детей) и два налоговых вычета: за покупку жилья (до 260 тысяч рублей на каждого из супругов) и за уплаченные по ипотеке проценты (до 390 тысяч рублей), напоминают в ДОМ.РФ.

После расширения программы в этом году на семьи с одним ребенком популярность "Семейной ипотеки" выросла - в октябре выдано 11,6 тысячи кредитов, что на 89% выше среднемесячной выдачи в первом полугодии года.