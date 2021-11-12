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12.11.2021 19:19
Рубрика: Власть

Опрос "ЛигалПикс" о юридическом дизайне в России

Как воспринимают юридический дизайн в российском профессиональном сообществе, и может ли он повысить эффективность работы юриста и компании в целом?
Фото: предоставлено Консалтинговой компанией "ЛигалПикс" Фото: предоставлено Консалтинговой компанией "ЛигалПикс"
Фото: предоставлено Консалтинговой компанией "ЛигалПикс"

Консалтинговая компания "ЛигалПикс" опросила более 100 российских юристов, чтобы выяснить уровень осведомленности о юридическом дизайне и его применимости на практике. Респондентам было предложено ответить на вопросы об их отношении к юридическому дизайну, процессе их работы и коммуникации с пользователями документов.

"Часть юридического сообщества участвует в лоббировании применения юридического дизайна. Однако все еще много консервативно настроенной аудитории. Одна из тому причин - недостаточность данных и исследований о юридическом дизайне в России. Заинтересованные направлением юристы проводят мероприятия, пишут тексты и создают дискуссии. Мы также решили сделать свой небольшой вклад в общее дело", - сообщил Мирза Чирагов, юрист "ЛигалПикс".

Опрос показал, что большинство респондентов знают о юридическом дизайне (лишь 13,8% респондентов не знают о понятии). Понятие чаще всего трактуют как инструмент, который делает документ более доступным для пользователя.

Согласно анализу процесса работы, абсолютное большинство юристов используют шаблоны при составлении документов. Это может объяснять тот факт, что многие юристы затрачивают на составление договора менее 5 часов. Также опрос показал, что чем ниже градация должности, тем меньшее количество опрашиваемых готовы работать с профессиональными дизайнерами при составлении документов. Большинство респондентов указали, что им приходится разъяснять суть документа адресату (это время юристов чаще всего не оплачивается). Таким образом, недоступные для понимания документы повышают издержки.

При этом респонденты верят в возможность решения обозначенных проблем с помощью инструментов юридического дизайна. По мнению опрашиваемых, подход может повысить эффективность коммуникации и положительно повлиять на рост выручки компании.

"Культура лигалдизайна активно развивается и все чаще используется в бизнес-процессах, однако не все осознают ценность инструментов подхода. Данный опрос еще раз подтвердил важность внедрения юридического дизайна в российской практике для повышения эффективности коммуникации между компаниями и клиентами", - прокомментировала результаты Мария Дорошенко, генеральный директор "ЛигалПикс".

Подробные результаты проведённого опроса изложены в презентации.

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