Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы

Экс-гендиректор компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Такой вердикт вынес в пятницу Никулинский суд Москвы.

Как сообщил адвокат обвиняемого, Зотов был взят под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать этот приговор. Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет.

Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания.

Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года. Зотов был гендиректором "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года и обвинялся в хищении путем отчуждения имущества компании.