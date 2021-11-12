Первый взгляд на "Яндекс.Станция Мини" второго поколения

Пятого октября "Яндекс" представил новое поколение "Станции Мини". Версия с часами стоит 8990 рублей, без часов - 7990 рублей. "РГ" протестировала новый гаджет и готова поделиться своими впечатлениями.

Для того чтобы подключить колонку к интернету, понадобится фирменное приложение "Яндекса" для смартфона или планшета. В нем необходимо перейти во вкладку "Устройства" и следовать инструкциям.

Если первое поколение умной колонки умело подключаться только к Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, то второе умеет подключаться к частоте 5 ГГц. Для управления гаджетом и смартфон, и колонка должны находиться в одной Wi-Fi сети.

Новое поколение гораздо мощнее предыдущего - 10 Вт против 3 Вт. За звук компанию тоже стоит похвалить - ничего не кряхтит, не шипит и звучит хорошо даже на максимальной громкости. Понравилось то, что если у вас есть две колонки (например, первого и второго поколения), то их можно заставить проигрывать музыку одновременно, для этого достаточно сказать: "Алиса", поставь песню (название песни) везде". После чего мелодия включится на всех колонках, которые есть в Wi-Fi сети.

Часы - довольно спорное нововведение. С одной стороны, это информативный дисплей, на котором может отображаться время и другая полезная информация. С другой стороны, ночью, если колонка стоит около кровати, он будет сильно раздражать. При этом можно попросить "Алису" включить ночной режим, но это не сильно поможет - свет от часов очень яркий. Выключать часы, "Алиса", к сожалению, не умеет, остается надеяться, что опцию добавят в одном из будущих обновлений.