Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса

У президента до сих пор много антител, поэтому ревакцинация от коронавируса будет зависеть от рекомендации врачей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент сам неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации", - заметил Песков.

"Ревакцинация будет зависеть от рекомендации врачей. Вот основное", - подчеркнул представитель Кремля. "Конечно же, безопасность президента, его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - заключил он.