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12.11.2021 13:03
Рубрика: Власть

Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса

Текст: Кира Латухина

У президента до сих пор много антител, поэтому ревакцинация от коронавируса будет зависеть от рекомендации врачей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент сам неоднократно говорил, что у него сохраняются очень высокие титры после вакцинации", - заметил Песков.

"Ревакцинация будет зависеть от рекомендации врачей. Вот основное", - подчеркнул представитель Кремля. "Конечно же, безопасность президента, его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", - заключил он.

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Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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