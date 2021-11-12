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12.11.2021 10:58
Рубрика: Общество

Исследование: польза для психики от отказа от смартфона преувеличена

Текст: Сергей Панасенко

Исследование психологов из Калифорнийского университета показало: осознанный отказ от пользования мобильными устройствами и интернетом на несколько дней действительно дает некоторые положительные эффекты, но они незначительны по сравнению с побочными отрицательными.

Фото: iStock
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Команда Лизы Уолш провела 8-дневный эксперимент, в котором участвовали 338 человек так называемого поколения Z (18-25 лет). Задача была простой - прояснить, как несколько дней без смартфона могут повлиять на психику.

Участников исследования случайным образом распределили на несколько групп: одни должны были сократить до минимума время пользования смартфоном, другие - ограничить посещение социальных сетей. Затем психологи сравнили эффект от цифрового детокса этих двух групп с двумя контрольными группами.

Результат оказался хуже, чем ожидалось: отказ от пользования мобильными устройствами и интернетом существенного положительного эффекта не дал, а в некоторых случаях даже навредил.

Участники из первой группы (те, кому ограничили время пользования смартфоном) после окончания эксперимента назвали плюсы жизни без телефона, самые главные из которых - удовлетворенность жизнью, внимательность, автономность, повысившаяся самооценка, а также снижение уровня одиночества и стресса.

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А вот те, кто вынужден был отказаться от социальных сетей, сообщили об относительно небольшом количестве преимуществ (повышенная внимательность). Для них такая детокс-диета имела неприятные последствия. Испытуемые отметили, что их самочувствие за эти дни не только не улучшилось, а напротив, даже ухудшилось - некоторые даже сообщили об усилении негативных эмоций вплоть до депрессивного состояния.

Цифровой детокс, как выяснилось, тоже не гарантирует удовлетворенности жизнью и обретения счастья. Определенную роль в привязке человека к виртуальному миру может играть и его возраст, условия жизни, среда, в которой он живет. Поэтому психологи намерены продолжать свои изыскания по этому вопросу, а активным пользователям гаджетов и соцсетей советуют хотя бы на время отложить смартфон в сторону и пусть ненадолго, но вернуться к чтению книги.

Общество Наука

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