Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Президент России принимает участие в саммите АТЭС по видеоконференцсвязи из Кремля. Владимир Путин последовал традиции и надел новозеландскую накидку. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра.

Новая Зеландия - председатель саммита. На повестке - вопросы постпандемийного восстановления экономик.

Многие другие лидеры также не стали изменять традициям и надели национальные новозеландские шарфы-накидки с элементами орнамента. Их всем заранее отправили организаторы, передает ТАСС. Это изделия из шерсти овец-мериносов.

Видео: RT