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12.11.2021 17:03
Рубрика: Власть

Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса

Текст: Кира Латухина
Нельзя ослаблять усилия по борьбе с пандемией, заявил президент, выступая на саммите АТЭС в формате видеоконференции.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", - предостерег Владимир Путин. "Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией", - подчеркнул он.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Необходимо делать все возможное, чтобы укрепить системы здравоохранения, заявил российский лидер. Решению этих масштабных задач способствовало бы качественное усиление международного сотрудничества в медицине и фармацевтике, полагает он.

Путин также призвал поддержать Всемирную организацию здравоохранения, назвав недопустимыми шаги, которые ущемляли бы ее прерогативы.

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