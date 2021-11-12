Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса

Нельзя ослаблять усилия по борьбе с пандемией, заявил президент, выступая на саммите АТЭС в формате видеоконференции.

"Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", - предостерег Владимир Путин. "Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией", - подчеркнул он.

Необходимо делать все возможное, чтобы укрепить системы здравоохранения, заявил российский лидер. Решению этих масштабных задач способствовало бы качественное усиление международного сотрудничества в медицине и фармацевтике, полагает он.

Путин также призвал поддержать Всемирную организацию здравоохранения, назвав недопустимыми шаги, которые ущемляли бы ее прерогативы.