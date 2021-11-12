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12.11.2021 16:55
Рубрика: Власть

Президент РФ призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов

Текст: Кира Латухина
Необходимо как можно быстрее признать взаимно сертификаты вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент, выступая на саммите АТЭС, который прошел в формате видеоконференции.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Недавно на саммите "двадцатки" Россия предложила в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов, напомнил Путин. "Чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную активность", - пояснил он.

"Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты", - также заверил российский лидер.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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