Путин призвал обеспечить кибербезопасность аватаров

Нужно обеспечить кибербезопасность не только людей, но и их виртуальных двойников. Об этом заявил президент на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Речь идет не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника - аватара, который будет находиться внутри формирующихся сейчас мета-вселенных", - сказал Владимир Путин. Нужно использовать возможности мета-вселенных, чтобы люди могли общаться вместе, работать, учиться, реализовывать совместные проекты, не взирая даже на очень большие расстояния, призвал он.

"Это настоящий вызов", - подчеркнул президент, назвав создание и применение технологий искусственного интеллекта в интересах человека цивилизационной задачей, которую можно решить, только объединяя усилия.