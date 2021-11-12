Путин призвал ускорить цифровую трансформацию

Технологии будущего должны быть доступными, искусственный интеллект нужно внедрять в сферах, которые определяют качество жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации, и от экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта, прежде всего в сферах, которые определяют качество жизни", - подчеркнул Владимир Путин.

Нужно сделать так, чтобы технологии будущего становились доступными и служили всем гражданам, работали на достижение национальных целей развития, заявил он.

"Именно в этом миссия государства, ученых, инженеров, инновационного бизнеса", - считает президент.