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12.11.2021 19:20
Рубрика: Власть

Путин призвал ускорить цифровую трансформацию

Текст: Кира Латухина
Технологии будущего должны быть доступными, искусственный интеллект нужно внедрять в сферах, которые определяют качество жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации, и от экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта, прежде всего в сферах, которые определяют качество жизни", - подчеркнул Владимир Путин.

Нужно сделать так, чтобы технологии будущего становились доступными и служили всем гражданам, работали на достижение национальных целей развития, заявил он.

"Именно в этом миссия государства, ученых, инженеров, инновационного бизнеса", - считает президент.

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