Путин выступил против протекционизма и санкций

Россия против протекционизма и за отказ от политически мотивированных санкций. Об этом заявил президент на саммите АТЭС, который прошел в формате видеоконференции.

"Пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям", - подчеркнул Владимир Путин.

"Россия против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов", - отметил он.

Президент считает, что необходимо сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой - ВТО. Нужно выработать компромиссные договоренности в торговой сфере, которые будут способствовать расширению обменов, полагает он.