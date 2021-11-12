Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в столице в этом сезоне. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Открывать катки начнут уже в ближайшее время, а завершат работу в декабре.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом, - отметил Петр Бирюков. - В парках, на природных территориях и фестивальных площадках катки начнут работать в ноябре-декабре".

Лед начнут намораживать, когда установятся низкие температуры воздуха. Исключением станут самые крупные катки: на ВДНХ, в Парке Горького и другие.

Большая часть искусственных катков откроется в жилых районах. Здесь наращивать лед на катках будут с помощью специальных установок. Необходимые приготовления уже завершены: основание катков сделали ровным с помощью слоя песка, затем уложили целлофан, резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом. По этим трубкам и пойдет охлаждающее вещество, засчет которого будут наращивать ледовое покрытие. На каждом катке создана необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

На всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора.