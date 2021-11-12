Бывший совладелец подмосковного аэродрома арестован за дачу взятки

Бывший совладелец подмосковного аэродрома Большое Грызлово, подозреваемый в даче взятки, отправлен в СИЗО. Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Еще в ноябре 2017 года обвиняемый передал через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей и.о. начальника Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта. Взятка была за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Россию частного самолета РАС-750XL. В ведомстве говорят, что документ хотели использовать в суде для уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней на сумму 6,9 миллиона рублей.

Взяткополучатель и посредник по данному делу были осуждены, а совладелец аэродрома сбежал и был объявлен в международный розыск еще в 2018 году. Он скрывался больше трех лет, пока его не задержали в Серпухове сотрудники УФСБ по Псковской области и УФСБ по Москве и Московской области.