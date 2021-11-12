Глава Липецкой области заявил о допфинансировании медицины на 3,5 млрд

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о дополнительном финансировании медицины в сумме 3,5 миллиарда рублей в течение года. Он отметил, что львиная доля этих средств направлена на борьбу с коронавирусом.

- В целом ассигнования на здравоохранение увеличились в течение года по сравнению с первоначальным планом на 3 миллиарда 468 миллионов рублей, из них 2 миллиарда 312 миллионов выделено на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнул Игорь Артамонов, выступая на прошедшей в Липецком областном Совете депутатов сессии.

Глава региона инициировал очередные поправки в главный финансовый документ региона, согласно которым свыше 700 миллионов рублей дополнительно направляются на медицину. Игорь Артамонов отметил, что за счет этих средств будут приобретены расходные материалы для тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию, лекарственные препараты для льготных категорий граждан и для лечения ковидных больных как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Также будет организована работа ковидных госпиталей в Данковском, Усманском и Тербунском районах, получат стимулирующие выплаты работники выездных бригад скорой медицинской помощи и медработники, участвующие в проведении вакцинации населения, будет закуплено оборудование и проведены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения. На погашение кредиторской задолженности за лекарственные препараты, продукты питания, коммунальные услуги дополнительно выделено 170 миллионов рублей учреждениям здравоохранения области, финансируемым за счет средств обязательного медицинского страхования.

Изменения в бюджет были поддержаны депутатским корпусом на очередной сессии Липецкого областного Совета.

Кроме того, решено дополнительно профинансировать и другие социальные направления. Так, более 75 миллионов рублей направлено школам-интернатам, техникумам, колледжам на проведение ремонтных работ, противопожарные и антитеррористические мероприятия, приобретение учебного оборудования, мебели и трех специализированных автобусов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей дополнительно выделено 56,4 миллиона рублей на жилищные субсидии при рождении ребенка, что позволит произвести выплату 105 молодым семьям.

Предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы воспитателей в социальных учреждениях помощи семье и детям, тренеров областных спортивных школ олимпийского резерва. 18,5 миллиона рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения и центров занятости, 21,7 миллиона рублей - на ремонт, закупку транспорта и оборудования в государственные учреждения культуры. По решению Правительства Российской Федерации Липецкой области выделено 30 миллионов рублей на создание модельных библиотек в Чаплыгинском, Лев-Толстовском и Измалковском районах. 11 миллионов рублей дополнительно предусмотрено на оказание содействия спортивным клубам и развитие детско-юношеского спорта.

С учетом вносимых изменений бюджет Липецкой области в 2021 году также останется бездефицитным и по доходам и расходам составит 82 миллиарда 695 миллионов рублей.