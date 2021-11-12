Группировку военных медиков в Подмосковье увеличат до 450 человек

Сегодня из Санкт-Петербурга в Московскую область прилетит второй сводный отряд военно-медицинских специалистов. Их направляют в столичный регион для помощи гражданским коллегам в борьбе с Covid-19.

"Врачебно-сестринские бригады из состава подразделений Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке", - сообщили в военном ведомстве.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ дополнительно доставят в Подмосковье 230 медицинских специалистов. Они присоединятся к 224 военным врачам и медсестрам, которые уже работают во временном инфекционном центре в Кубинке. Известно, что в составе прибывающей группы - врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии.

"К лечению больных также привлекут курсантов академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры, - рассказали в Минобороны РФ. - Допуск курсантов и слушателей ВМА к работе с больными коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый прошел специальную подготовку на базе академии".