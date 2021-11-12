Юбилей Семенова-Тян-Шанского отметят в его имении под Липецком

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание рабочей группы по подготовке к празднованию 195-летия со дня рождения великого русского путешественника, географа и энциклопедиста Петра Семенова-Тян-Шанского. Его родовое имение находится в селе Урусово Чаплыгинского района и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Усадебный парк также является памятником природы регионального значения.

- Усадьба Рязанка - место историческое и живописное. Она должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей и усадьбу Семенова-Тян-Шанского, а хотели посетить соседние территории нашего региона. Для этого надо развивать инфраструктуру, - отметил Игорь Артамонов.

Директор музея-усадьбы Галина Нестерова рассказала, что сейчас поток туристов составляет шесть тысяч человек в год. И этот показатель можно увеличить за счет реконструкции музея. Так, нужно сделать систему отопления, чтобы музей мог работать и зимой, отреставрировать бывшую столовую и отремонтировать четыре километра дороги, ведущей к федеральной трассе.

Помимо этого, предполагается и благоустройство всей деревни Рязанка, создание в ней и округе нескольких этнографических музеев, "Парка ландшафтных впечатлений", организация экологических троп и разнообразных туристских маршрутов по округе, реализация инфраструктурных проектов - от строительства дорог до открытия гостиниц и кафе. Все предложения и проекты будут рассмотрены.