Юбилей Семенова-Тян-Шанского отметят в его имении под Липецком

- Усадьба Рязанка - место историческое и живописное. Она должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей и усадьбу Семенова-Тян-Шанского, а хотели посетить соседние территории нашего региона. Для этого надо развивать инфраструктуру, - отметил Игорь Артамонов.
Директор музея-усадьбы Галина Нестерова рассказала, что сейчас поток туристов составляет шесть тысяч человек в год. И этот показатель можно увеличить за счет реконструкции музея. Так, нужно сделать систему отопления, чтобы музей мог работать и зимой, отреставрировать бывшую столовую и отремонтировать четыре километра дороги, ведущей к федеральной трассе.
Помимо этого, предполагается и благоустройство всей деревни Рязанка, создание в ней и округе нескольких этнографических музеев, "Парка ландшафтных впечатлений", организация экологических троп и разнообразных туристских маршрутов по округе, реализация инфраструктурных проектов - от строительства дорог до открытия гостиниц и кафе. Все предложения и проекты будут рассмотрены.