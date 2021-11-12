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12.11.2021 10:42

Юный нововоронежец Артур Мишунькин стал соведущим нового телепроекта

Лауреат III Международного конкурса "Атомный Пегасик" в номинации "Лучший актер страны Росатом", житель города-спутника Нововоронежской АЭС Артур Мишунькин принял участие в телевизионном проекте "Мои университеты. Будущее за настоящим" на телеканале НТВ.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Приглашение стать соведущим программы юноша получил от продюсера телепроекта, актера Сергея Майорова, с которым летом 2021 года во время "Литературной смены" конкурса "Атомный Пегасик" в Санкт-Петербурге сыграл в спектакле "Урок. Достоевский".

Фото: Нововоронежская АЭС
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Для съемок передачи Артур и Сергей отправились во Владивосток, чтобы рассказать о лучших учебных заведениях города, их традициях, уникальных факультетах, специализациях и педагогах.

В съемках документального цикла передач о выдающихся и передовых вузах страны также приняли участие и другие лауреаты "Атомного Пегасика": Полина Овцына из Заречного Свердловской области и Егор Шихарев из Москвы.

"То, как юные актеры проявили себя на репетициях и премьере спектакля -высочайший уровень организованности, воспитанности и, не боюсь этого слова, профессиональной подготовки. Теперь способности "атомных" ребят смогут оценить и телезрители канала НТВ", - рассказал Сергей Майоров.

"Юные таланты из городов расположения атомных электростанций, благодаря участию в конкурсах Фонда "АТР АЭС"* получают новые знания и невероятный опыт от лучших педагогов страны и ведущих деятелей искусства. Зачастую, это помогает найти им свой творческий путь и определиться с профессией", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Первый выпуск программы "Мои университеты. Будущее за настоящим" выйдет на телеканале НТВ 12 ноября в 9.00 по мск времени - в нем в качестве соведущего выступит Артур Мишунькин из Нововоронежа. 19 ноября в 9.00 смотрите выпуск с участием Егора Шихарева из Москвы, а 3 декабря в 9.00 эфир с Полиной Овцыной из города Заречный Свердловской области.

*Фонд "АТР АЭС" - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" - создан с целью объединения совместных усилий АО "Концерн Росэнергоатом" и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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