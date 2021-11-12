К зиме на водоемах Москвы заменили более 900 знаков безопасности

На 250 водоемах Москвы в преддверии зимы заменили более 900 знаков безопасности. Так, вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства, такая мера позволяет предупреждать несчастные случаи.

Расставляют знаки так, чтобы их было видно с любой точки берега.

Так, на Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 знака, на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах - по 30 знаков, а на Царицынских прудах - 47 знаков.

Напомним, что зимой на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы для безопасности будут дежурить спасатели на 26 судах на воздушной подушке.