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12.11.2021 07:56
Рубрика: Экономика

К зиме на водоемах Москвы заменили более 900 знаков безопасности

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

На 250 водоемах Москвы в преддверии зимы заменили более 900 знаков безопасности. Так, вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" установили зимние "Выход на лед запрещен!". По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства, такая мера позволяет предупреждать несчастные случаи.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Расставляют знаки так, чтобы их было видно с любой точки берега.

Так, на Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 знака, на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах - по 30 знаков, а на Царицынских прудах - 47 знаков.

Напомним, что зимой на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы для безопасности будут дежурить спасатели на 26 судах на воздушной подушке.

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