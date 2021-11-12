Как записаться на форум охраны памятников культуры

Открыта регистрация на четвертый молодежный образовательный форум "Наследие". В этом году он продлится три дня, с 25 по 27 ноября, и пройдет в онлайн-формате. Присоединиться дистанционно к лекциям и круглым столам, посвященным охране культурного наследия, смогут все желающие.

Трансляция будет вестись на сайте форума - forumnasledie.ru. Уже опубликовано расписание мероприятий. Мастер-классы, лекции, круглые столы посвятят сохранению исторического наследия. Деловая программа первого дня сформирована на основе международного исследования "Наследие в большом городе".

Урбанисты, архитекторы, реставраторы поговорят об историко-архитектурном коде города, интеграции исторических памятников в современную инфраструктуру российских городов и о роли горожан, которую они играют в вопросах сохранения наследия. Во второй день форума, 26 ноября, свои проекты презентуют студенты тринадцати московских вузов, в том числе из МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики.

В конкурсе участвуют восемь смешанных команд, то есть в каждой из них есть реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. Финальным аккордом станет фестивальный день, который запланирован на 27 ноября. В программе - лекции, мастер-классы и ярмарка вакансий. В ней будут участвовать Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Российский национальный музей музыки, Музей русского импрессионизма, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и другие.