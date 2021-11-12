Москвич шантажировал знакомую интимным видео

30-летняя женщина познакомилась в социальных сетях с 23-летним мужчиной. Пообщавшись по телефону, она приехала к нему домой, где знакомство продолжилось более близко.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что на предложение встретиться в очередной раз она ответила отказом. После этого мужчина стал ей угрожать размещением в общем доступе ее фотографий и видео интимного характера. За нераспространение такого контента шантажист потребовал 260 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, и при передаче денег на Бутырской улице вымогателя задержали. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.