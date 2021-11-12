Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках

На смену снегопаду в вечерние часы придет ледяной дождь. Плохие погодные условия могут способствовать ухудшению дорожной ситуации. Telegram-канал департамента транспорта Москвы сообщает о возможных 9-балльных пробках в вечерние часы.

Чтобы избежать коллапса на дорогах, москвичей призвали сократить поездки на личных автомобилях, а также не мешать прохождению коммунальной техники для уборки улиц.

"На дорогах сейчас шесть баллов, в вечерний час пик ожидаем до девяти. Сейчас в городе много мелких аварий", - сообщает Telegram-канал.