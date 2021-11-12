Наталья Сергунина: Медаль за вклад в развитие ВДНХ учредили в Москве

В столице учредили награду "Золотой знак ВДНХ" за достижения и существенный вклад в развитие выставки.

Традиция поощрять мастеров своего дела и целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939-го до 1990-х годов, напомнила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала:

"Золотой знак ВДНХ" представляет собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент "Рабочий и колхозница", а на другой - арка главного входа с логотипом выставки. Решение о ее вручении будет принимать наградной комитет.

"Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления".

Награждение памятными медалями, дипломами и ценными подарками началось с открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (будущей ВДНХ) в 1939 году. Первым лауреатам вручили около пяти тысяч дипломов, трех тысяч золотых и 18 тысяч серебряных медалей. В том же году была учреждена Книга почета, в которую записывали участников с указанием их достижений.

Традиция продолжилась в послевоенное время. В 1954 году участников выставки поощряли дипломами. Обладатели диплома первой степени (передовые хозяйства, предприятия и другие организации) получали грузовой и легковой автомобили, второй степени - грузовой автомобиль. Кроме того, хозяйствам выделяли премии в виде комплектов электродоильных агрегатов, автопоилок, ветросиловых установок.

За успехи в сельском хозяйстве присуждались большие золотые и малые золотые медали, большие серебряные и малые серебряные медали. Особо отличившимся передовикам вручали легковые автомобили "Победа", мотоциклы, велосипеды и другие ценные подарки. Бронзовые медали, как и на довоенной выставке, получали все ее участники.

В 1956 году начала работу Всесоюзная промышленная выставка. Для награждения талантов в области новой техники и технологий Совет министров СССР учредил дипломы первой, второй и третьей степени. Их вручили лучшим предприятиям, научно-исследовательским институтам, проектно-конструкторским бюро и отдельным участникам. Дипломов первой степени удостоились 206 из них, второй степени - 286 и третьей степени - 128.

В 1958 году было принято решение объединить сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставки в одну постоянно действующую Выставку достижений народного хозяйства. 16 июля 1959 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) была переименована в ВДНХ.

Традиция награждения сохранилась вплоть до 1990-х годов. Медаль ВДНХ имела весомое значение в профессиональной среде. Об этом свидетельствуют не только архивные записи, но и эпизоды из известных отечественных фильмов.

За всю историю ВДНХ награды получили более миллиона человек. Найти их имена можно на портале наградных материалов.

ВДНХ сегодня:

• Уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей.

• Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".

• 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.

• Общая площадь - более 325 га.