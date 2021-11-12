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12.11.2021 20:34
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина поздравила победителей литературного конкурса имени Чуковского

Текст: Любовь Проценко
В Москве объявили победителей конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского. В нем приняли участие детские писатели, поэты и переводчики, произведения которых были опубликованы в 2020-2021 годах, но не позднее даты объявления конкурса. Лауреатов определили в шести академических и одной народной номинации. Они получат призы в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны. От лица Правительства Москвы благодарю участников и поздравляю победителей!" - сказала Наталья Сергунина.

Фото: iStock
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Работы участников оценивали прозаики, поэты, переводчики, эксперты в области детской литературы. Среди них поэт, драматург и детский писатель Андрей Усачев, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, поэтесса Марина Бородицкая, детская писательница Галина Дядина, поэт, прозаик, автор произведений для детей Сергей Махотин, поэт, эссеист и переводчик Григорий Кружков, а также детская писательница, поэтесса и переводчица Анастасия Орлова.

Премию учредило Правительство Москвы в 2020 году. Цель - поддержать талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

Прием заявок начался 2 апреля 2021 года, в Международный день детской книги, и завершился 16 августа. Всего было подано почти 680 заявок из более чем 50 регионов России. В сентябре объявили длинный список участников. В октябре огласили шорт-лист. В него вошли 28 конкурсантов.

Онлайн-трансляция объявления лауреатов была организована в официальной группе литературного конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

В рамках церемонии состоялось театрализованное чтение отрывков из сборника Корнея Чуковского "Современники: портреты и этюды" в исполнении актрисы Алисы Гребенщиковой, выступление Николь Плиевой и Большого детского хора имени В.С. Попова, онлайн-встреча с писателями, поэтами и переводчиками - победителями конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского этого года и показ анимационных лент "Союзмультфильма".

Среди победителей:

- Ксения Горбунова, "Кто ты, Няня Ву?" - в номинации "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет";

- Анна Игнатова, "Принцесса Торнада" - в номинации "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет;

- Наталья Карпова, "В книжке дождики живут" - в номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет";

- Юлия Симбирская, "Ехал дождь в командировку" - в номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет";

- Ксения Тименчик, "Обезьянка Янка" - в номинации "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет";

- Елена Леенсон, "Мальчик и девочка из спичечной коробки" - в номинации "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет".

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Лауреата в седьмой номинации - "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" - выбрали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 155 тысяч человек. Победителем стал автор поэтического сборника "Вишневый пирог" Дмитрий Сиротин. Он набрал свыше 11,7 тысячи голосов.

В этом году участники платформы могли познакомиться с отрывками из произведений номинантов в новом разделе ""Активный гражданин" - детям". Актеры, писатели, музыканты и художники записали видеоролики, в которых зачитали отрывки из произведений номинантов, вошедших в лонг-лист конкурса.

Победителей в каждой номинации, включая читательскую, наградят призами в размере одного миллиона рублей.

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