Переулки Арбата приведут в порядок в будущем году

Мэр отметил, что переулки Арбата - "особый мир, где каждое здание - история".

Он напомнил, что несколько лет назад привели в порядок "большие" улицы Арбата и Хамовников - Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. Теперь на очереди - 18 исторических переулков Арбата, среди которых Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Плотников и другие.

Основная задача будущего благоустройства заключается в приведении в порядок территории, повышения комфорта жителей и гостей района. Так, многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов, на проезжей части положат лежащих полицейских, что позволит снизить скорость движения и избежать крупных аварий. Здесь высадят более 500 новых деревьев и кустарников. Также сделают карманы для парковки машин, поставят 16 зарядных станций для электромобилей. Заменят осветительные приборы.

При благоустройстве сохранят исторические детали - канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлых лет.

Кстати, москвичи могут поделиться своим мнением о проекте благоустройства на портале "Активный гражданин".