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12.11.2021 05:24
Рубрика: Общество

Подмосковье закупит инновационные приборы для больных диабетом

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 257(8608)
Депутаты Мособлдумы выступят с инициативой увеличить расходы на приобретение льготных лекарств. Сумма, о которой идет речь, - 354 миллиона рублей, а необходима она на приобретение приборов непрерывного мониторинга уровня сахара в крови для больных с инсулинозависимыми формами сахарного диабета.

Таких больных в области более 300 тысяч. Все они пользуются тест-полосками, которые получают бесплатно. Каждый больной ежедневно от трех до пяти раз прокалывает себе палец, чтобы капнуть на тест-полоску кровью. И взрослым-то эта процедура не особо приятна, а что уж говорить про детей, чьи пальцы быстро превращаются в сплошные ранки. "Ко мне регулярно обращаются родители таких детей, спрашивают, нельзя ли заменить эти уколы на что-то менее травматичное, тем более что технологические возможности для этого есть", - утверждает Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

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Возможности действительно есть - давно уже изобретены сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара. Выглядят как крохотный кусочек лейкопластыря с тончайшей микроиглой. Лепятся на удобное место, иголка-чип безболезненно вонзается под кожу, и сенсор может передавать данные об уровне сахара хоть каждые две минуты. Стоит, правда, чудо-приборчик в десятки раз дороже тест-полосок.

Иголка-чип безболезненно вонзается под кожу, и сенсор может передавать данные об уровне сахара хоть каждые две минуты

С одной стороны, отмечает главный эндокринолог области Александр Древаль, сенсорам нет цены: по существующим нормативам диабетикам положено до пяти тест-полосок на день, а реальная потребность контролировать сахар у них раза в четыре больше. К тому же умный прибор умеет передавать показания дистанционно, что позволяет лечащему врачу оперативней корректировать терапию, а больному самостоятельно обращаться за консультациями к другим специалистам. С другой, устройство не может заменить традиционные тест-полоски полностью. Обычный глюкометр берет показания напрямую из крови, а сенсор - из подкожно-жировой клетчатки, дальше его наноигла не проникает. А клетчатка содержит данные, которые были в крови 20 минут назад.

Тем не менее, депутаты Московской областной думы попросят правительство региона выделить дополнительное финансирование на закупку и поэтапное внедрение сенсоров.

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