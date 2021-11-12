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12.11.2021 08:23
Рубрика: Общество

Проект "Здоровая Москва" продолжится на базе поликлиник

Текст: Любовь Проценко
В столице завершили работу павильоны "Здоровая Москва", открытые в 45 городских парках и зонах отдыха. Обследование в них прошли более 277 тысяч человек. Теперь проект продолжится на базе городских поликлиник. Об итогах проекта и его сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Она рассказала: "Возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались более 277 тысяч человек, из которых более 76 тысяч прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Особенность диагностики в "Здоровой Москве" в том, что она позволяет не только проверить состояние своего организма и выявить риски, но и предотвратить заболевание либо выявить его на ранней стадии. Тех, у кого обнаружены какие-либо отклонения, мы направляем на дополнительные исследования - часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в медучреждениях, в том числе специализированных. Теперь, после закрытия павильонов в парках проект в полном объеме продолжится на базе отделений профилактики всех городских взрослых поликлиник - их в столице 46. В поликлиниках останутся все "фишки" "Здоровой Москвы", которые мы внедрили в этом году, изменится только локация. Любой горожанин, который хочет проверить свое здоровье, может прийти в поликлинику и без предварительной записи пройти все те же обследования, которые были доступны в павильонах, включая углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По итогам чекапов различные дополнительные исследования в поликлиниках прошли более 27 тысяч человек, в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии - более 1 300. Почти тысяча пациентов получили консультации врачей-онкологов, и по результатам проведенных обследований был выявлен 61 случай злокачественных новообразований.

Наиболее часто у пациентов, прошедших обследования в павильонах "Здоровая Москва", выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (по результатам антропометрических исследований, ЭКГ и экспресс - тестированию на уровень холестерина в крови) и эндокринной системы (по результатам исследования уровня гликированного гемоглобина). На втором месте - отклонения сахара крови, которые могут указывать на возможные нарушения углеводного обмена. Такие отклонения были выявлены у более чем 33 тысяч пациентов. Эти пациенты направлялись в поликлинику для углубленного обследования, по результатам которого уже можно говорить о постановке диагноза, в том числе преддиабета.

"Пациенты с выявленными отклонениями не остаются один на один со своей ситуацией. По результатам дополнительных исследований 63 тысячи человек были взяты под диспансерное наблюдение, которое включает в себя регулярное посещение врача - это позволит предупредить обострение хронических заболеваний и корректировать лечение при необходимости. Из них 23 тысячи - пациенты с впервые выявленными заболеваниями. Мы пригласили их на прием к профильным специалистам, и, надеемся, что они ответственно отнесутся к своему здоровью и дойдут до врача. Еще 40 тысяч человек с факторами риска. Их приглашают на консультации к врачам отделений медицинской профилактики, которые дадут рекомендации по минимизации риска возникновения заболевания. У этих жителей еще нет серьезных отклонений, но в силу вредных привычек или стиля жизни уже есть риск возникновения различных заболеваний", - добавила Анастасия Ракова.

По итогам обследования более 37 тысяч - 13% от прошедших чекапы - москвичей не нуждались в дополнительных исследованиях и были приглашены для прохождения профилактического обследования на следующий год.

"Здоровая Москва" в полном объеме продолжится в городских поликлиниках: с расширенной программой чекапов, новыми схемами маршрутизации и цифровыми решениями.

Фото: iStock
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Как и в парках, в поликлиниках пациентам будут проводить максимально информативные исследования, которые с наибольшей вероятностью могут указать на развитие заболеваний. Такая программа шире федерального стандарта диспансеризации. В силе останутся и цифровые решения, которые использовались в павильонах. Все действия также будут осуществляться в электронном виде, и врачу автоматически будет доступна медицинская информация о человеке. А по результатам обследований карта прохождения диспансеризации будет формироваться в автоматическом режиме, и затем будет доступна пациенту и врачу в электронной медицинской карте. Все павильоны в парках были оснащены по единому стандарту, и теперь все оборудование переехало в поликлиники.

Пройти обследования теперь можно в поликлинике по месту прикрепления. Те, у кого нет прикрепления, но у него есть московский полис ОМС, смогут прикрепиться и сразу же пройти все обследования.

Программа исследований ориентирована на выявление наиболее распространенных и серьезных заболеваний легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний, а также злокачественных новообразований. На прохождение набора из более чем 10 исследований потребуется всего примерно час.

Кроме того, в поликлиниках также можно проверить свое здоровье после перенесенного COVID-19 - для этого доступна углубленная диспансеризация. Пройти ее могут те, кто перенес заболевание 2 месяца назад и более. Помимо базовой программы она включает в себя пять дополнительных исследований. Они нужны для того, чтобы выявить возможные негативные последствия от перенесенного ранее заболевания. Данной категории пациентов проведут спирометрию, биохимический анализ крови на 7 показателей, тест с 6-минутной ходьбой (при наличии показаний), определение концентрации Д-димера в крови (по показаниям), а также, при необходимости, направят на рентгенографию органов грудной клетки (если исследование не проводилось ранее в течение года).

С полным списком адресов поликлиник, в которых можно пройти обследования, включая углубленную диспансеризацию после COVID-19, можно ознакомиться на сайте mosgorzdrav.ru/zm.

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