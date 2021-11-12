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12.11.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Собянин: Около 2 тысяч инновационных предприятий работают в московских технопарках

Текст: Любовь Проценко

За последние годы в столице созданы 45 технопарков, под крышей которых разместились около 2 тысяч инновационных предприятий, создавших для москвичей 68 тысяч новых рабочих мест. В одном из технопарков - Мосмедпарке, расположенном в Курьяново, побывал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава города рассказал: "На этой площадке создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для разработки лекарств и медицинских изделий, начиная от изобретения и заканчивая уже выдачей регистрационных удостоверений, включая клинические и технические испытания и до производства".

Собянин отметил, что благодаря этому специалисты, работающие в "Мосмедпарке", вносят ощутимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Они разрабатывают и поставляют городу тест-системы, реагенты и мобильные ПЦР-системы для диагностики ковида. "Москве было необходимо нарастить объемы и мощности нашей фармацевтической московской промышленности, медицинских изделий. Я благодарен производителям, которые увеличили их объемы в 1,5-2 раза. Помимо известных лекарств и препаратов потребовались новые инновационные решения и новые препараты. Конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу".

Еще три года назад на этом месте были депрессивные территории, расположенные вблизи Курьяновских очистных сооружений. Сейчас здесь вырос настоящий кластер инноваций в сфере медицины, в котором имеется вся необходимая инфраструктура для создания новой продукции. В ее составе - центры 3d-прототипирования, генетических исследований и разработки диагностических систем, доклинических и клинических испытаний, испытательные лаборатории, регистрации и сертификации медизделий, а также центр коммерциализации и развития продаж.

Такая оснащенность вызывает у предприятий большой интерес - свободных площадей в "Мосмедпарке" всего 2 процента, а во всех парках города вакантно всего чуть более 1 процента площадей. Объем инвестиций в развитие московских технопарков в 2016-2020 годах составил более 53,6 миллиарда рублей. Применение налоговых льгот позволяет технопаркам и их резидентам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов по сравнению с обычным уровнем. Общий объем налоговых льгот, предоставленных предприятиям, работающим в технопарках за пять лет составил 6,7 миллиарда рублей. Таким образом на 1 рубль налоговых льгот приходится 8 рублей частных инвестиций.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Средняя зарплата москвичей, работающих, например, в "Мосмедпарке", - 103,8 тысячи рублей.

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