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12.11.2021 13:20

Спикер Липецкого облсовета прокомментировал поправки в бюджет области

Липецкий областной Совет депутатов утвердил поправки в главный финансовый документ региона увеличив доходы и расходы казны почти на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Согласно изменениям в Закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов" доходная часть увеличивается на 1,4 миллиарда рублей за счет налога на прибыль. Однако при этом по ряду направлений сокращены поступления из федерального бюджета.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

- В первую очередь средства, которые внесены в рамках изменения бюджета, будут направлены на нужды системы здравоохранения. Одна из основных задач - выплаты врачам, которые борются с распространением коронавируса, закупка необходимого медицинского оборудования, лекарств, тестов, - рассказал Дмитрий Аверов.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов назвал приоритеты в работе депутатов

Регион дополнительно получил из федерального центра 413 миллионов рублей на оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Почти 50 миллионов рублей выделено на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации. 113 миллионов рублей предусмотрено на ремонт и строительство дорог. Около 48 млн. рублей - на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В то же время федеральное финансирование сокращено по ряду статей. В основном за счет уменьшения субсидий по ЖКХ и выплат на первого ребенка - по этим направлениям стало меньше получателей, чем было запланировано изначально.

За счет собственных доходов областного бюджета сфера здравоохранения также получит существенное дополнительное финансирование - 748 миллионов рублей. Из них на борьбу с пандемией направлено почти 240 миллионов рублей, на лекарства для льготников - 35 миллионов рублей, на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации населения - 49 миллионов рублей. На ежемесячные выплаты стимулирующего характера для работников выездных бригад скорой помощи - 92 миллионов рублей. На укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения - приобретение оборудования, капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации - предусмотрено почти 80 миллионов рублей. Выделено 180 миллионов рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций.

Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на поддержку спортивных клубов и развитие детско-юношеского спорта - 11 миллионов рублей. Около 4 миллионов рублей направили на доведение зарплаты тренеров областных спортивных учреждений до средней по экономике. Значительные ассигнования, почти 782 миллиона рублей, выделены управлению финансов: 400 миллионов рублей - в резервный фонд администрации области и 428 миллионов рублей - на дотации местным бюджетам.

С учетом внесенных изменений бюджет Липецкой области останется бездефицитным и составит по доходам и расходам 82,7 миллиарда рублей.

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