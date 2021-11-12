В Белгороде запустили специальные маршруты для пациентов ковидного центра

Автобусы с ярко-желтыми табличками с указанием маршрута в амбулаторный ковидный центр появились на улицах Белгорода не случайно. Большинство заболевших коронавирусом подхватили инфекцию в транспорте. Однако остановить автобусы и троллейбусы в городе, который, несмотря на ограничения, продолжает жить и работать, нереально. Тогда и решили "развести потоки" пассажиров.

Сейчас в Белгороде пациенты с симптомами коронавируса могут не ждать врача дома, как всем было рекомендовано это делать раньше. На базе одной из поликлиник открылся амбулаторный ковидный центр, куда люди с известными симптомами могут обратиться самостоятельно, если позволяет самочувствие. Только вот как добраться до этой поликлиники?

Ехать в общественном транспорте - значит, подвергать опасности всех попутчиков. Вызывать такси, минимизируя риски исключительно до водителя, с которым волей-неволей придется остаться на время пути в закрытом салоне авто, - тоже нехорошо, да и поездка на такси для тех же белгородских пенсионеров - удовольствие не из дешевых.

- Многие верно замечают, что одним из проблемных направлений остается транспорт, а в Белгороде на автобусах многие добираются и до шестой поликлиники, которую мы перепрофилировали специально для больных коронавирусом и ОРВИ, - отмечает глава региона Вячеслав Гладков.

Он же и объявил о спецтранспорте для людей, которые направляются в амбулаторный ковидный центр. Всего в городе построено пять маршрутов: из разных точек в спальных районах областного центра. Ежедневно по ним пройдет по три рейса, расписание каждого - известно. Утром автобусы выйдут на старт в восемь часов, обратно от поликлиники едут около полудня. Таким образом, даже если человек не попадет к врачу до отъезда от поликлиники, то хотя бы в ковидный центр у белгородцев есть возможность проехать на специальном транспорте.

Автобусы запущены в тестовом режиме. Проезд в них бесплатный. Первые рейсы, о которых мало кто знал, прошли практически вхолостую, но если они будут востребованы, то кто знает, как изменится расписание.

После каждого рейса специальный транспорт для заболевших проходит дезинфекцию. Водители, которые работают на маршрутах, обеспечены специальными костюмами и масками. Работать на таких маршрутах они согласились, не раздумывая. Один из водителей, который трудится на обычном маршруте, даже не удивился этому:

- Да каждый день возим массу людей, - говорит он. - Они все здоровые? Я маску не спускаю на подбородок, даже если кабина закрыта. Спецрейсы дают хоть какой-то шанс, что заболевшие поедут на другом транспорте.

Однако в целом инициативу чиновников белгородцы восприняли неоднозначно. Соцсети запестрели вопросами: "А если в автобус будут садиться кто угодно, лишь бы проехать бесплатно?", "Как на этот транспорт будут смотреть на остановках условно здоровые пассажиры?", "Получается, что человек, который садится в такие автобусы, сам подозревает у себя коронавирус и сообщает об этом окружающим. Как набраться для этого смелости?"

Конечно, все эти моменты имеют место быть. Но в то же время, если предложить белгородцам убрать автобусы до ковидного центра, многие ли согласятся?