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12.11.2021 00:34
Рубрика: Общество

В Белгороде запустили специальные маршруты для пациентов ковидного центра

Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Автобусы с ярко-желтыми табличками с указанием маршрута в амбулаторный ковидный центр появились на улицах Белгорода не случайно. Большинство заболевших коронавирусом подхватили инфекцию в транспорте. Однако остановить автобусы и троллейбусы в городе, который, несмотря на ограничения, продолжает жить и работать, нереально. Тогда и решили "развести потоки" пассажиров.
После каждого рейса автобусы проходят дезинфекцию. Водители работают в специальных костюмах и масках. Фото: Единая транспортная компания После каждого рейса автобусы проходят дезинфекцию. Водители работают в специальных костюмах и масках. Фото: Единая транспортная компания
После каждого рейса автобусы проходят дезинфекцию. Водители работают в специальных костюмах и масках. Фото: Единая транспортная компания

Сейчас в Белгороде пациенты с симптомами коронавируса могут не ждать врача дома, как всем было рекомендовано это делать раньше. На базе одной из поликлиник открылся амбулаторный ковидный центр, куда люди с известными симптомами могут обратиться самостоятельно, если позволяет самочувствие. Только вот как добраться до этой поликлиники?

Ехать в общественном транспорте - значит, подвергать опасности всех попутчиков. Вызывать такси, минимизируя риски исключительно до водителя, с которым волей-неволей придется остаться на время пути в закрытом салоне авто, - тоже нехорошо, да и поездка на такси для тех же белгородских пенсионеров - удовольствие не из дешевых.

- Многие верно замечают, что одним из проблемных направлений остается транспорт, а в Белгороде на автобусах многие добираются и до шестой поликлиники, которую мы перепрофилировали специально для больных коронавирусом и ОРВИ, - отмечает глава региона Вячеслав Гладков.

Он же и объявил о спецтранспорте для людей, которые направляются в амбулаторный ковидный центр. Всего в городе построено пять маршрутов: из разных точек в спальных районах областного центра. Ежедневно по ним пройдет по три рейса, расписание каждого - известно. Утром автобусы выйдут на старт в восемь часов, обратно от поликлиники едут около полудня. Таким образом, даже если человек не попадет к врачу до отъезда от поликлиники, то хотя бы в ковидный центр у белгородцев есть возможность проехать на специальном транспорте.

Автобусы запущены в тестовом режиме. Проезд в них бесплатный. Первые рейсы, о которых мало кто знал, прошли практически вхолостую, но если они будут востребованы, то кто знает, как изменится расписание.

Фото: Александр Корольков
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После каждого рейса специальный транспорт для заболевших проходит дезинфекцию. Водители, которые работают на маршрутах, обеспечены специальными костюмами и масками. Работать на таких маршрутах они согласились, не раздумывая. Один из водителей, который трудится на обычном маршруте, даже не удивился этому:

- Да каждый день возим массу людей, - говорит он. - Они все здоровые? Я маску не спускаю на подбородок, даже если кабина закрыта. Спецрейсы дают хоть какой-то шанс, что заболевшие поедут на другом транспорте.

Однако в целом инициативу чиновников белгородцы восприняли неоднозначно. Соцсети запестрели вопросами: "А если в автобус будут садиться кто угодно, лишь бы проехать бесплатно?", "Как на этот транспорт будут смотреть на остановках условно здоровые пассажиры?", "Получается, что человек, который садится в такие автобусы, сам подозревает у себя коронавирус и сообщает об этом окружающим. Как набраться для этого смелости?"

Конечно, все эти моменты имеют место быть. Но в то же время, если предложить белгородцам убрать автобусы до ковидного центра, многие ли согласятся?

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