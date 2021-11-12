В Центре Вознесенского представят выставку Ники Нееловой

Новости

Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте 20:16
Фильм "Небо" о летчике Пешкове показали в Липецком авиацентре 20:10
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт" 19:59
В Ленинградской области 33-й бригаде Росгвардии вручили новое Боевое знамя 19:42
Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке 19:38
Путин призвал обеспечить кибербезопасность аватаров 19:34
Путин поручил создать единую госсистему биометрических данных 19:31
Косторная поддержала Усачеву, получившую тяжелую травму на этапе в Японии 19:19
Трутнев призвал отслеживать безопасность Северного морского пути 19:17
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье вырос до 68,4% 19:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чазова 18:59
Названа причина столкновения поезда и "ГАЗели" в Красноярском крае 18:56
Опубликован русский тизер продолжения "Секса в большом городе" 18:53
В подмосковном Пущино пропали шесть студентов из Шри-Ланки 18:48
Москва встала в 9-балльных пробках 18:45
Бундестаг: "Нафтогаз" не имеет права вмешиваться в газовые дела Европы 18:31
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы 18:10
Назван уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве 18:08
Лавров и Шойгу обсудили с французскими коллегами ситуацию с беженцами 18:05
В Красноярском крае 5 человек погибли при столкновении поезда и "ГАЗели" 18:03
МИД: Шойгу и Лавров подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений 18:03
Собянин: Около 2 тысяч инновационных предприятий работают в московских технопарках 17:56
В Дагестане завели дело после убийства имама и ранения двух человек 17:45
Шойгу: Военно-политическая ситуация в Европе деградирует 17:30
Зампостпреда РФ: Россия никогда не планировала вторжение на Украину 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Росреестр разъяснил, как правильно дарить квартиру
Росреестр разъяснил, как правильно дарить квартиру
12.11.2021 19:27
Рубрика: Культура

В Центре Вознесенского представят выставку Ники Нееловой

Текст: Наталья Соколова
Постоянно живущая в Лондоне скульптор Ника Неелова покажет в Москве новый проект "[Ъ] [Ы] [Ь]". éръ, еры и éрь в современном русском языке приобрели другое значение. Ъ и ь теперь невозможно звукоизвлечь, как сказали бы лингвисты, они дают ноль звука. Вот так же Ника Неелова работает с невыразимым, невидимым. Она трансформирует привычные объекты, раскрывая их как будто спящий потенциал: поручни скручиваются в спирали, паркетная доска встаёт на дыбы, стены обнажают каркасы.
Фото: предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского Фото: предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского
Фото: предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

"В моих объектах отражается хореография отсутствующего человеческого тела, - говорит Ника Неелова. - Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из-за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени". А вообще название отсылает к стихотворению поэта и литературоведа Льва Лосева "Тринадцать":

Стоит позволить ресницам закрыться,

и поползут из-под сна-кожуха

кривые карлицы нашей кириллицы,

жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! - как объяснить им попроще,

нечисть счищая с плеча и хлеща

веткой себя, - и вот ты уже в роще,

в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единоверца,

не разберешь - человек или зверь.

"Е-е-ю-я" , - изъясняется сердце,

а вырывается: "ъ, ы, ь".

Видно, монахи не так разрезали

азбуку: за буквами тянется тень.

И отражается в озере-езере,

осенью-есенью,

олень-елень.

Фото: Валентина Пичурина
Фото: Жителей Кургана удивила скульптура кошки с женской грудью

Трехчастное название проекта рифмуется с экспозицией, размещенной в трех залах. На выставке будет показана самая известная серия скульптур Lemniscate, из старых деревянных поручней, большая инсталляция Folded Studio, повторяющая очертания лондонской мастерской художницы, настенные объекты Lateral Cuts, имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций, а также другие работы, созданные специально для Москвы. Проект готовится совместно с музеем современного искусства "Гараж" и Высшей школой экономики.

Выставка открыта с 1 декабря 2021 по 7 января 2022 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

Справка "РГ"

Ника Неелова - дочь известной актрисы Марины Нееловой, училась на курсах главного художника московского театра "Ленком" Олега Шейнциса. Она - участница многих международных проектов. Персональные выставки художницы проходили в Лондоне, Италии, Германии, Брюсселе и Нидерландах. Ее работы есть в частных коллекциях по всему миру и лондонской галерее Saatchi.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49%
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
В Кремле дали оценку планам ввести QR-коды в магазинах, кафе и на транспорте
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку