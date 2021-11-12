В Центре Вознесенского представят выставку Ники Нееловой

Постоянно живущая в Лондоне скульптор Ника Неелова покажет в Москве новый проект "[Ъ] [Ы] [Ь]". éръ, еры и éрь в современном русском языке приобрели другое значение. Ъ и ь теперь невозможно звукоизвлечь, как сказали бы лингвисты, они дают ноль звука. Вот так же Ника Неелова работает с невыразимым, невидимым. Она трансформирует привычные объекты, раскрывая их как будто спящий потенциал: поручни скручиваются в спирали, паркетная доска встаёт на дыбы, стены обнажают каркасы.

"В моих объектах отражается хореография отсутствующего человеческого тела, - говорит Ника Неелова. - Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из-за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени". А вообще название отсылает к стихотворению поэта и литературоведа Льва Лосева "Тринадцать":

Стоит позволить ресницам закрыться,

и поползут из-под сна-кожуха

кривые карлицы нашей кириллицы,

жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! - как объяснить им попроще,

нечисть счищая с плеча и хлеща

веткой себя, - и вот ты уже в роще,

в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единоверца,

не разберешь - человек или зверь.

"Е-е-ю-я" , - изъясняется сердце,

а вырывается: "ъ, ы, ь".

Видно, монахи не так разрезали

азбуку: за буквами тянется тень.

И отражается в озере-езере,

осенью-есенью,

олень-елень.

Трехчастное название проекта рифмуется с экспозицией, размещенной в трех залах. На выставке будет показана самая известная серия скульптур Lemniscate, из старых деревянных поручней, большая инсталляция Folded Studio, повторяющая очертания лондонской мастерской художницы, настенные объекты Lateral Cuts, имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций, а также другие работы, созданные специально для Москвы. Проект готовится совместно с музеем современного искусства "Гараж" и Высшей школой экономики.

Выставка открыта с 1 декабря 2021 по 7 января 2022 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

Справка "РГ"

Ника Неелова - дочь известной актрисы Марины Нееловой, училась на курсах главного художника московского театра "Ленком" Олега Шейнциса. Она - участница многих международных проектов. Персональные выставки художницы проходили в Лондоне, Италии, Германии, Брюсселе и Нидерландах. Ее работы есть в частных коллекциях по всему миру и лондонской галерее Saatchi.