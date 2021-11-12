В Липецкой области снизилось число госпитализаций с коронавирусом

В Липецкой области начало снижаться число пациентов, поступающих в инфекционные госпитали. В течение недели в стационары ежедневно поступает на 30 процентов меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечный фонд госпиталей свободен примерно на четверть, в связи с чем принято решение о сокращении мест до трех тысяч коек.

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что снизить число госпитализаций удалось за счет увеличения охвата населения тестированием на коронавирус, а оперативная диагностика, в свою очередь, позволила начать лечение заболевания на ранней стадии и, соответственно, избежать тяжелых осложнений.

Достигнуть большого объема обследования жителей на коронавирусную инфекцию во многом позволило внедрение расширенного экспресс-тестирования. Всего в Липецкой области уже использовано более 30 тысяч экспресс-тестов. Игорь Артамонов рассказал, что накануне поступила еще одна крупная партия - 20 тысяч штук. В общей сложности в регионе сейчас имеется свыше 60 тысяч экспресс-тестов на COVID-19.

- Наша практика по внедрению экспресс-тестирования получила хорошую оценку Минздрава России, - отмечает Игорь Артамонов. - Мы действительно видим положительный результат - многим людям удалось избежать осложнений, не запустить болезнь. В нынешней эпидситуации это крайне важно. Будем продолжать закупки экспресс-тестов и расширять диагностику.