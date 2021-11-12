Новости

Названа причина стрельбы в дагестанской мечети 17:03
В Москве в ДТП попал Maybach миллиардера Игоря Рыбакова 16:51
Путин надел новозеландскую накидку на саммит АТЭС 16:35
В Дагестане неизвестный открыл стрельбу в мечети 16:33
Шойгу: РФ и Франции надо определить шаги по деэскалации обстановки в Европе 16:25
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет 16:20
СК опубликовал видео наезда машины на полицейского в Дагестане 16:00
Стал известен характер травмы фигуристки Дарьи Усачевой 15:58
Власти Австрии планируют ввести локдаун для непривитых с воскресенья 15:51
Умер академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов 15:43
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году 15:33
В Ростуризме разъяснили порядок выплат компенсаций клиентам "Музенидис Трэвел" 15:31
МО Беларуси: Польша и соседние государства хотят развязать конфликт 15:17
ФАС предложит правительству меры для стабилизации цен на дизель 15:10
Минпромторг предупредил о нарастании проблемы дефицита автоэлектроники 14:40
Пролетевший над Петербургом болид сгорел в атмосфере 14:36
В Татарстане переустроят газопроводы для строительства М-12 14:30
Пожилых жителей Кубани будут персонально приглашать на вакцинацию 14:13
Москвич шантажировал знакомую интимным видео 14:07
Депутат предложил вывести накопительные пенсии из системы обязательного страхования 14:06
Российские ВДВ десантируются в Гродненской области Беларуси 14:04
Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 16:51
Рубрика: Происшествия

В Москве в ДТП попал Maybach миллиардера Игоря Рыбакова

Текст: Сергей Бабкин

На севере Москвы в крупное ДТП попал Maybach российского миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова.

Фото: kino-teatr.ru
Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в тяжелом состоянии

Как уточняют источники РИА Новости в правоохранительных органах, авария произошла на Ленинградском проспекте. Столкнулись четыре автомобиля, два из которых принадлежат VIP-персонам. Помимо Maybach в аварию попал BMW футбольного агента Елены Болотовой. По сведениям агентства, ни ее, ни Рыбакова в машинах в момент ДТП не было.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Ведется проверка, выясняются причины ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин не исключил появление более опасных штаммов коронавируса
Песков рассказал о мерах безопасности в ответ на действия НАТО у границ
"Газпром" перевыполнит обязательства по украинскому транзиту в 2021 году
Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается
Ростуризм исключил из реестра туроператоров "Музенидис Трэвел"
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей