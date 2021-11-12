В Москве в ДТП попал Maybach миллиардера Игоря Рыбакова

На севере Москвы в крупное ДТП попал Maybach российского миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова.

Как уточняют источники РИА Новости в правоохранительных органах, авария произошла на Ленинградском проспекте. Столкнулись четыре автомобиля, два из которых принадлежат VIP-персонам. Помимо Maybach в аварию попал BMW футбольного агента Елены Болотовой. По сведениям агентства, ни ее, ни Рыбакова в машинах в момент ДТП не было.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Ведется проверка, выясняются причины ДТП.