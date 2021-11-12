В одном из домов в центре Москвы поймали ужа

На Никитском бульваре в Москве жители одного из домов нашли живую метровую змею. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ночь на 12 ноября в Службу 112 Москвы поступило сообщение от жительницы дома, расположенного по адресу Никитский бульвар, 25. Женщина обнаружила в подъезде змею и решила вызвать спасателей.

На место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда N1 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели установили, что найденная змея - обыкновенный уж. Они отловили его, поместили в специальный контейнер и забрали в подразделение, чтобы позже отпустить в естественную среду обитания.