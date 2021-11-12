В Подмосковье мужчина натравил на женщину свою собаку

Заявление о странном поступке собачника поступило в 4-й отдел полиции МУ МВД России "Мытищинское" от местной жительницы 1983 года рождения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мужчина натравил на женщину собаку, которая с травмами обратилась в медицинское учреждение. Ей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские установили и задержали мужчину 1986 года рождения. Сейчас идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.