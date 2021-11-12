В подмосковном Пущино пропали шесть студентов из Шри-Ланки

Руководитель одного из институтов Пущино сообщил, что иностранные студенты, приехавшие из Шри-Ланки, ушли из общежития и пока не появлялись. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Организована доследственная проверка по факту пропажи студентов. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Есть информация, что произошел конфликт между иностранными студентами и местными жителями из-за девушки. Якобы словесная перепалка переросла в драку. Иностранные студенты перестали посещать занятия в Пущинском государственном естественно-научном институте и появляться в общежитии, их телефоны выключены.

Известно, что в ПущГЕНИ прибыли на учебу более 50 новых иностранных студентов. Всего в вузе обучаются около 70 уроженцев Шри-Ланки.