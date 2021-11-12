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12.11.2021 03:32
Рубрика: Происшествия

Хабаровчанина арестовали по обвинению в изнасиловании дочери

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровске следователи предъявили обвинение по уголовному делу 36-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина на протяжении долгого времени насиловал свою малолетнюю дочь.

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Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, хабаровчанин был в разводе с матерью девочки, и ребенок периодически жил с ним.

"Преступления совершались как на территории края, так и в Еврейской автономной области, куда девочка ездила с отцом на слеты байкеров", - говорится в сообщении СУ СК.

Следствие собрало достаточно доказательств, которые вместе с результатами экспертизы и легли в основу обвинения. По решению суда мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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