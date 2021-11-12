Якутия переходит на новую систему снабжения северных территорий

До 2005 года в Российской Федерации действовала система поддержки завоза продукции (товаров) в районы с ограниченными сроками навигации: был определен порядок организации поставок, логистические схемы, условия предоставления финансовых средств. После принятия 122-ФЗ полномочия по проведению северного завоза перешли к органам местного самоуправления. Это ухудшило жизнеобеспечение отдельных труднодоступных северных территорий и привело к значительному удорожанию завозимых товаров. Постепенно северный завоз превратился в одну из острейших социально-экономических проблем: снизились объемы грузов, сократился ассортимент поставляемых товаров.

Более 20 лет фактически не ведется капитальное строительство, а износ складских комплексов, построенных в середине прошлого века, составляет до 60-80 процентов. До сих пор не удалось создать новой эффективной системы северного завоза. Межведомственная разобщенность, отсутствие в законодательстве четкого определения понятия "северный завоз" и его механизмов не позволяют сформировать единый алгоритм доставки грузов. Потепление климата в Арктике еще более усложнило транспортную доступность отдаленных и труднодоступных районов Крайнего Севера.

По данным рабочей группы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному обеспечению населения жизненно необходимыми товарами объем доставляемых на Север социально значимых продуктов составляет сегодня лишь 10 процентов потребности северян. Остальные 90 процентов продовольствия завозятся коммерческими структурами, транспортные расходы которых составляют до 80 процентов конечной стоимости товара. Часть проблем северного завоза можно решить на уровне республики, но есть немало вопросов, по которым без участия федерального центра сложно что-либо предпринять.

Так, в Республике Саха (Якутия) разработана новая система снабжения северных территорий. В ее разработке вместе с высшим законодательным органом Республики Саха (Якутия) участвовали и исполнительные органы государственной власти, и органы местного самоуправления. 11 января текущего года вступил в силу региональный закон "Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения". Единым координатором по северному завозу определено Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Для обеспечения северного завоза будут созданы 12 торгово-логистических центров. Два из них уже введены в эксплуатацию, в 2022 году запланировано строительство еще четырех ТЛЦ - в Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах. На строительство центров в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) предусмотрено 85,5 миллиона рублей. В каждом центре планируется обустроить магазин самообслуживания, овощехранилище, холодильники, теплый и холодный склады. ТЛЦ обеспечат хранение продуктов питания в пределах срока годности до открытия автозимников. До 2024 года ТЛЦ появятся в каждом арктическом районе Якутии.

Создание системы государственной поддержки завоза топлива, продукции производственно-технического предназначения, продовольственных товаров и иных жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты - одна из важнейших задач Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Для ее успешной реализации необходима комплексная работа по развитию Северного морского пути, его береговой инфраструктуры, по строительству и реконструкции автомобильных дорог, развитию промышленной энергетики, воздушного сообщения, внедрению новых видов энергоисточников, цифрового сопровождения северного завоза на единой интернет-платформе.

Для обеспечения продовольственной безопасности субъектов Крайнего Севера необходимо возобновить федеральную поддержку северного завоза и принять федеральный закон "О северном завозе".

- Республика готова выступить с соответствующим законопроектом самостоятельно или совместно с другими северными регионами. Отсутствие единой скоординированной государственной политики по завозу продовольственных товаров, топливно-энергетических ресурсов, продукции производственно-технического назначения для нужд арктических районов Республики Саха (Якутия) усложняет ситуацию. Сама жизнь показывает, что необходимость в пересмотре действующего законодательства назрела и нужен единый закон, - считает председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

Спикер Госсобрания уверен, что закон станет фундаментом государственной поддержки обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости по приемлемым ценам, гарантией бесперебойной деятельности жизнеобеспечивающих предприятий арктических регионов Российской Федерации.