Названы пять регионов, где осложнилась ситуация с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация по коронавиру за неделю ухудшилась еще в пяти российских регионах. В их числе - Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская и Томская области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", - пояснила она.

В то же время в республиках Тыва и Калмыкия заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в большинстве регионов РФ остается сложной