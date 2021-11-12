Осуждены участники хищений при строительстве космодрома Восточный

Участники масштабных хищений на космодроме Восточный в Амурской области получили от 4 до 5,5 лет колонии. Как сообщает Следственный комитет РФ, осуждены четыре фигуранта уголовного дела о растрате более 400 млн рублей при подготовке смет строительства объектов космодрома.

Бывший руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве" Евгений Ермолаев получил 5,5 лет колонии и был лишен госнаград. Кроме того, на 4,5 года осужден бывший и.о. начальника ФГУП "Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров. Генеральные директоры ООО ЦНИИМЦЕН и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов получили 4,5 и 4 года колонии.

В СК РФ отметили, что они признаны виновными в организации и пособничестве растрате, растрате и легализации преступных доходов. На свободе остался бывший и. о. начальника ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин. Он находится в розыске, его уголовное дело выделено в отдельное производство.

В СК подчеркнули, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и другое имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей.