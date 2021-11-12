В Анадыре чиновник вернул 5,3 млн за недостроенную спортплощадку

Сотрудник управления социальной политики администрации Анадырского муниципального района возместил 5,3 миллиона рублей причиненного бюджету ущерба.

Во время проверки Анадырская межрайонная прокуратура выяснила, что чиновник перевел оплату по контракту на строительство спортивной площадки МБОУ "Центр образования села Канчалан" до его заключения. Однако работы по договору не были исполнены, а деньги не возвращены.

Анадырский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о компенсации.

"Окружным судом требования прокурора удовлетворены, в бюджет муниципального образования взыскано более 5,3 миллиона рублей", - сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.