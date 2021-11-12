В Хабаровском крае браконьеры выловили краба и гребешка на 30 млн

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили крупную партию незаконно выловленных биоресурсов: краба, гребешка и рыбы. Изъято свыше 4,5 тысячи браконьерского улова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Злоумышленники орудовали неподалеку от мыса Иваново и в селе Датта Ванинского района.

"Изъято более двух тонн краба различных видов и крабовой продукции, более 1,2 тонны мяса морского гребешка и около 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов", - говорится в сообщении ведомства.

Ущерб от незаконной деятельности предварительно оценили в 30 миллионов рублей. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.