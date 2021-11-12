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12.11.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае браконьеры выловили краба и гребешка на 30 млн

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили крупную партию незаконно выловленных биоресурсов: краба, гребешка и рыбы. Изъято свыше 4,5 тысячи браконьерского улова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей

Злоумышленники орудовали неподалеку от мыса Иваново и в селе Датта Ванинского района.

"Изъято более двух тонн краба различных видов и крабовой продукции, более 1,2 тонны мяса морского гребешка и около 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов", - говорится в сообщении ведомства.

Ущерб от незаконной деятельности предварительно оценили в 30 миллионов рублей. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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