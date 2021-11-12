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12.11.2021 04:54
Рубрика: Происшествия

В Якутии при пожаре в частном доме погибли два человека

Текст: Александр Филимоненко

При возгорании в одноэтажном жилом доме в селе Хоробут Мегино-Кангаласского района Якутии погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

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"В ходе разбора и проливки места пожара огнеборцами были обнаружены тела двух человек: мужчины 1957 года рождения и женщины 1958 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

В тушении огня были задействованы десять сотрудников пожарной части района и две единицы техники. Пламя повредило два строения на площади 70 квадратных метров.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета РФ.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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