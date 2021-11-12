В Южно-Сахалинске трое детей пострадали при пожаре

На улице Мира в Южно-Сахалинске в пятницу произошел пожар, в результате которого пострадали трое детей.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, одноэтажный деревянный дом вспыхнул ночью. На место ЧП первые гарнизоны прибыли практически сразу после вызова. К этому моменту огонь успел охватить свыше 130 квадратных метров. Брандмейстеры помогли выбраться из здания шестерым жильцам.

Как сообщил в своем Telegram-канале Валерий Лимаренко, в общей сложности было эвакуировано 22 человека, трое детей доставлены в больницу.

В правительстве прошло совещание об оказании помощи пострадавшим. Сейчас девять погорельцев находятся в пункте временного размещения, остальные - у родственников. Власти пообещали, что в скором времени все получат жилье.