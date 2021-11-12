В Магадане задержали мужчину, "заминировавшего" три дома

В Магадане полицейские задержали местного жителя, который сообщил о заложенных взрывных устройствах в трех домах в областном центре.

По данным регионального УМВД, 10 ноября в службу спасения позвонил неизвестный мужчина и сообщил о существующей угрозе в трех жилых зданиях. В ходе осмотра домов эта информация не подтвердилась.

Преступника удалось вычислить быстро. Им оказался ранее судимый 35-летний горожанин. Он рассказал, что был пьян и просто решил похулиганить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.