В Приморье неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

В приморском Спасске-Дальнем кто-то обстрелял автобусы, когда в них не было пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

"В городскую полицию поступили несколько сообщений о повреждении стекол автобусов, которые, по предварительным данным, произошли в результате применения пневматического оружия. Пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

По факту инцидента начата проверка. Полицейские выясняют личности хулиганов, определяют размер ущерба, причиненного владельцам транспорта. Очевидцев стрельбы или тех, кто имеет какую-то информацию по этому факту, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Спасский".